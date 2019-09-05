المستشار بوشناف يقرر ترقية اكثر من 2000 موظف بوزارة داخلية المؤقتة

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارين بترقية موظفي الوزارة المستحقين لها عامي 2017و2018.

قرار المستشار بوشناف الذي يحمل الرقم “727” الذي تلقت المرصد نسخة منه تضمن ترقية 1542موظفاً مستحقين للترقية عام 2017 فيما تضمن القرار الثاني ترقية 1330موظفاً مستحقين الترقية لعام 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن مدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري رفع هذا الاستحقاق في كتبات رسمية مشمولة بالشكر والثناء من وزير الداخلية للمستهدفين بالترقية،لافتةً إلى أن قوائم الترقية ستحال للمعنيين كل حسب إدارته ومديريته.

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