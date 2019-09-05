اللواء علي القطعاني : حددت ساعة الصفر لاقتحام العاصمة، والقوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر

طرابلس 05 سبتمبر 2019 (وال) – أكد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني دعم المحاور بالكامل، لافتًا إلى أنه تم تحديد المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير أركان حرب خليفه حفتر للحسم والتأمين.

ووجه القطعاني نداء لأهالي المغرر بهم، أن أرجعوا بأبنائكم إلى رشدهم لن يشفع لهم من أغراهم بالمال في سبيل المجهول.

وطالب أهالي وسكان طرابلس بالالتزام بيوتهم خوفا وحفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم من العابثين ضعاف النفوس، وإننا على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بطرابلس، وإننا نعلم ما يمارس ضدكم من خطف وابتزاز وبإذن الله بدعائكم منتصرون.

وحذر اللواء القطعاني الجهات والأشخاص الذين يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين مصيره كمصير أي قاتل، دمه مهدور وليس له حقوق بعلم الجميع “.

آمر اللواء 73 مشاة طالب العناصر الإرهابية التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، بتسليم أنفسهم والقبول “بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة في مزبلة التاريخ”.

وأعلن اللواء القطعاني الاستنفار لجميع مقاتلي القوات المسلحة، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر” .

ولفت إلى أن التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس وسنتحرك بقواتنا المسلحة يدا واحدة ضد المرتزقه والمليشيات الإرهابية والمجموعات المارقة وتنظيم داعش ودواعش المال العام. (وال – طرابلس) ع ع

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