آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني: ساعة “الصفر” لاقتحام طرابلس “حُددت”

أخبار ليبيا24

قال آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني اليوم الخميس إن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة طرابلس حددت والقوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر.

وأضاف القطعاني أن الخطة المحكمة من قبل القائد العام للقياد العامة للقوات المسلحة المشير خليفه حفتروضعت للحسم والتأمين.

ووجه آمر اللواء 73 مشاة نداءً لأهالي المغرر بهم ويقاتلون ضمن قوات الوفاق بان يرجعوا بلأبنائهم إلى رشدهم فلن يشفع لهم من أغراهم بالمال في سبيل المجهول.

ووجه القطعاني رسالة أخرى إلى أهالي وسكان العاصمة طرابلس, بأن يلزموا بيوتهم خوفا عليهم وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين ضعاف النفوس.

وذكر آمر اللواء :”نحن على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بالعاصمة وأننا نعلم ما يمارس ضد أهالي طرابلس من خطف وابتزاز”.

وأكد بالقول :”أي جهة أو أشخاص يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا لقوات الوفاق التي تقاتل القوات المسلحة مصيره كمصير أي قاتل، دمه مهدور وليس له حقوق بعلم الجميع”.

وأضاف :”العناصر الإرهابية التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة عليهم تسليم أنفسهم والقبول بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة في مزبلة التاريخ”.

واستنفرآمر اللواء 73 مشاة جميع مقاتلي القوات المسلحة العربية الليبية بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر.

وتابع القطعاني قائلا :”إن التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس وسنتحرك بقواتنا المسلحة يدا واحدة ضد المرتزقة والمليشيات الإرهابية والمجوعات المارقه وتنظيم داعش ودواعش المال العام”.

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