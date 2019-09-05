عمران: جهود البعثة الأممية للحل في ليبيا لابد أن تبدأ بحوار وطني

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أن جهود بعثة الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي لابد أن تبدأ بحوار وطني حقيقي.

وقالت عمران، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن الحوار الوطني لابد أن يخلص لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، ترتكز على أسس ومفاهيم واضحة دون خلط أو تمويه ودون مساس بالثوابت الوطنية، وأهمها وحدة البلاد ومدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ولن يتأتى ذلك دون إشراك الليبيين في وضع ركائز الدولة الليبية واستفتاء الشعب عليها لأن أي اتفاقات أو توافقات محدودة دون احترام خيارات الشعب الليبي ستبقى مجرد رؤية لاشرعية ولا ثبات ولا احترام لها“.

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