المتوسط:

طالب آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش اللواء علي القطعاني العناصر الإرهابية التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، بتسليم أنفسهم والقبول “بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة في مزبلة التاريخ”.

وأكد القطعاني ، أنه “تم إعلان الاستنفار لجميع مقاتلي الجيش، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر” .

وأضاف القطعاني، أن “التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس وسنتحرك بقواتنا المسلحة يدا واحدة ضد المرتزقة والمليشيات الإرهابية”.

The post قيادي بالجيش: على العناصر الإرهابية التي لم تتورط في جرائم قتل تسليم أنفسهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية