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الشرطة العسكرية تنشر تمركزات لتأمين منازل النازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر جهاز الشرطة العسكرية التابع لقوات الجيش الوطني تمركزاته في منطقة بير التوتة لتأمين المنطقة ومنازل النازحين من مناطق الاشتباكات بمدينة طرابلس عين زارة والخلة ووادي الربيع.

وتركزت مهام التمركزات الأمنية على إيقاف السيارات المشبوهة أو التي تضع الزجاج المعتم، والقبض على العسكريين غير المنضبطين في العمل العسكري.

ويسعى جهاز الشرطة العسكرية من خلال هذه الخطوة لبسط الأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الغايات المرجوة من العمليات العسكرية بإعادة الأمن إلى المنطقة.

وكانت غرفة عمليات الكرامة قد أكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق أسامة الجويلي قامت باستباحة بيوت المواطنين في العزيزية مشيرة إلى أن هذه المجموعات باتت تقيم بها المناسبات وتستخدمها كما لو كانت ملكا خالصا لها.

وأضافت الغرفة في بيان لها أن هذه التصرفات التي وصفتها بغير اللائقة لن تُنسى وبأنها ستظل محفورة في ذاكرة الليبيين، متوعدة المتورطين فيها بالقصاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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