السفير الأمريكي: واشنطن ملتزمة بالحل السياسي والسلمي للصراع في ليبيا

المتوسط:

أتيحت الفرصة للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مايك هارفي للقاء العديد من المسؤولين المنتخبين بالبلديات في ليبيا، وتقديم الشكر لهم على تفانيهم في تحسين مجتمعاتهم المحلية.

وقد اطلعا عن كثب على التحديات التي يواجهها المسئولون المنتخبون في كثير من الأحيان أثناء تقديم الخدمات الأساسية للناخبين في ظلّ الوضع السياسي المعقّد في ليبيا والذي يتسم بالصراع.

ومن جانبه، أكّد السفير نورلاند مجدّدا على التزام الولايات المتحدة بالحلّ السياسي والسلمي للصراع الدائر في ليبيا.

