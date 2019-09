المسماري: قطر تدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا بالمال والسلاح

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” “الجيش لديه بنك معلومات كاملة عن نشاط الإرهابيين ومن يمول هؤلاء في ليبيا”.

وأضاف المسماري، في تصريحات له مع سكاى نيوز الإخبارية، أن ” الجيش يستهدف عسكريين أتراكا على الأراضي الليبية، و التدخل التركي بدا واضحا للعالم”.

وأكمل الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن “قطر تلعب دورا سلبيا في ليبيا منذ عام ألفين وأحد عشر، وذلك عن طريق دعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، وإيواء بعض المطلوبين”.

