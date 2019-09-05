مستنكرًا وجود 4 أشخاص.. زوبية: وفد زيارة أمريكا يخلو من “رائحة فبراير”

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة، جمال زوبية، خلو الوفد الذاهب إلى نيويورك، وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، باسم ليبيا، ممن عليه “رائحة فبراير”.

وقال زوبية، في تدوينة له، أمس الأربعاء، إن الشكو المتكررة من إهمال المجتمع الدولي لعناصر “فبراير”، لأن العالم لا يرى في الوجهة سوى من وصفهم بـ”دواب القذافي وحفتر”.

زوبية استنكر من وجود أربعة أشخاص لحماية السراج ضمن الوفد، متسائلا: “ممن يحموه في أمريكا؟ وهل كانوا في حمايته وهو يتسوق في لندن؟”.

وكان المجلس الرئاسي، أصدر القرار رقم 964 لسنة 2019م، بشأن إيفاد رئيس المجلس، فائز السراج، في مهمة عمل رسمية باسم “الدولة الليبية” إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري.

وتضمن القرار، أن يرافق رئيس المجلس، وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية، طاهر محمد السني، ومستشاره لشؤون الإعلام، حسن الصالحين، وسكرتيره الخاص، المعتصم بالله جمال، وأحمد على دريز، للمراسم، ومحمد علي سويدان، من مكتبه.

وشمل القرار أيضا، خيري محمد شعبان، ومحمد علي الهنشيري، من المكتب الإعلامي، وأحمد ميلودي دراويل، من خدمات الرئيس، ورضاء الطاهر بن خضرة، للمراسم، وللحماية كل من محمد عبد الله الطوير، وجمال علي عبد اللطيف، ونزار عبد المجيد شنقير، ولطفي محمد الأسود، وجمال محمد بن نجمة.

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