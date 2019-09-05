إدارة الفئات الخاصة تبحث مع مراقبة تعليم شحات خطة عمل الإدارة

بدعوة من مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم، نصر المنصوري، ومراقب تعليم شحات، فرج عبد الرحيم، ورئيس قسم تعليم واندماج الفئات الخاصة بتعليم شحات، سليمان ابريدان .

الاجتماع الذي حضره اختصاصيون اجتماعيون ونفسيون، ومعلمو التربية الخاصة، بحث خطة عمل إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، حيث أكد المنصوري، أنهم بصدد إطلاق حزمة من الدورات التي سيتم على ضوئها تأهيل كوادر جديدة للعمل في مجال الفئات الخاصة والاختبارات والمقاييس وبرامج التأهيل والدمج والإرشاد النفسي والأسري .

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