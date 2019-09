المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، أن “القوات الجوية دمرت مخازن الذخيرة التي أعدتها الميليشيات على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة”.

وأضاف المركز، أن ” النيران مشتعلة منذ استهداف هذه المخازن التي أعدت لتكون مصدر استراتيجي لأي قوة من الميليشيات يتم دفعها من هذا الاتجاه في حال الإقدام على مهاجمة المدينة وكانت الإصابة دقيقة والمعلومة صحيحة وتم تأكيدها وانتظرت قواتنا حتى تم استكمال تعبئة هذا المخزن ومن ثم القيام بضربه في الوقت المناسب”.

The post الجيش يعلن قصف مخازن ذخيرة تابعة للجماعات المسلحة في ترهونة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية