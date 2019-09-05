“وال” تستطلع الأوضاع المعيشية بالمناطق الواقعة على تخوم محاور القتال بترهونة

ترهونة 05 سبتمبر 2019 (وال) – يشهد الخط الرابط بين محاور القتال ب مدينة ترهونة والعاصمة طرابلس استقرار أمني وحركة مرورية اعتيادية، إضافة إلى فتح المحلات التجارية واقتناء السكان تلك المناطق احتياجاتهم اليومية بكل ارتياحيه، وذلك في مناطق السبيعة، وسوق السبت، وسوق الخميس، وقصر بن غشير.

ويأتي استتباب الأمن في هذه المناطق بعد أحكام سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية وطرد الجماعات والمليشيات الإرهابية.

وبالنسبة للأوضاع المعيشية ي تلك المناطق، فإن ما تشهده المنطقة الغربية من انقطاع للكهرباء ونقص في السلع الأساسية من وقود وغيرها فان تلك المناطق هي أيضا تعاني من نفس المشاكل، وهذا سببه حكومة المليشيات التي تتعمد أن تقوم بقطع كل هذه الأساسيات على سكان هذه المناطق، لوقوفها من القوات المسلحة العربية الليبية.

ولفت مراسل وكالة الأنباء الليبية، أن من أهم المشاكل التي تم التغلب عليها في الوقت الحالي هي مشكلة “السيولة النقدية” من قبل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من المجلس البلدي ترهونة.

ولفت المراسل إلى أن اللجنة قامت بحل مشكلة السيولة للسكان من خلال المندوبين للتواصل مع مصارف التجارية العاملة داخل المدينة، وتوزيع السيولة عليهم داخل مقار عملهم.

وأن هذه الخطوة تأتي حرصًا من لجنة الأزمة والحكومة الليبية المؤقتة والمصرف المركزي بمدينة البيضاء على إيصال حقوق المواطنين لتلك المناطق بكل ارتياحيه.

وبالنسبة للانتشار الأمني بالمناطق المذكورة سلفًا، فقد أوضح مراسل الوكالة أن قوات الأمن والشرطة بمساندة القوات المسلحة منتشرة على طوال المسار بين مدينة ترهونة والمحاور بكل مهنيه وإتقان للحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين . (وال – ترهونة) ع ع

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