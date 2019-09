المتوسط

ناقش ممثلو بلدية ككلة ووزارة الحكم المحلي في ليبيا في ورشة عمل استمرت لمدة يومين حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للمدينة.

وتأتي المبادرة في اطار برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط ودعم 13 من الجهات المانحة وحكومة ليبيا.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا، أن ككلة تخطط لمرحلتها الثانية، وبفضلها ستساعد البلدية على ادارة الموارد بطريقة مستقلة وكفاءة وشفافية.

