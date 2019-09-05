بريطانيا: ندعم مشاريع الحد من مخلفات الحرب في طرابلس

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا أنها تواصل دعم مشاريع الحد من مخلفات الحرب في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر””يُسعدنا مُواصلة دعم مشاريع الحد من مخلفات الحرب والمُتفجرات في طرابلس من خلال شراكتنا مع المنظمة الليبية (منظمة حقول حرة) لتسهيل العودة الآمنة للنازحين داخل طرابلس والمناطق المُحيطة، وضمان عودة آمنة لهم”.

وكان السفير البريطاني السابق في ليبيا فرانك بيكر قال إن بلاده على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم الدعم بتوفير معدات كشف الألغام لإزالة الألغام مشيرا إلى أن بلاده تدعم مشروع توعوي لنشر الوعي حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة في بنغازي وأكد أن المملكة المتحدة مانح رئيسي لصندوق الاستقرار التابع للأمم المتحدة، والذي يخصص عدة مشاريع للمساعدة في إعادة بناء مدينة بنغازي موضحا أن هناك شركات بريطانية أبدت استعدادها للعمل بمدينة بنغازى.

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