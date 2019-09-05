داعش يرمي إلى زيادة درجة الفوضى بين اللّيبيين

أخبار ليبيا24

مع بداية عصر العولمة وزوال الحدود بين الدّول والتواصل اللّامتناهي بفضل الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، بدأ زمن الـتأثير والمؤثّرات بلا حدود وراح العالم يشهد صراعات وتبدّلات سياسية وإيديولوجية ونزاعات عسكرية وتحوّلات ديموقراطية، ويعيش الناس حالة من التطوّر السريع، ويتأثّر الفكر والحوار السياسي بالعديد من المتغيّرات، في مقدّمتها العولمة، والإرهاب الدولي، والخلافات والنزاعات في العديد من المناطق.

وبيّنت الأحداث التّاريخيّة، ولا سيّما في مناطق شمال أفريقيا، أنّ الإرهاب، وبشكل خاص، الإرهاب الداعشيّ، يؤدّي إلى تبدّلات وصراعات ذات أبعاد داخليّة وإقليميّة ودوليّة تؤثّر في جوانب ومجالات متعدّدة.

فهذا الإرهاب الداعشيّ، يهدف قبل تنفيذ الهجمات الإرهابيّة والعمليّات الإجراميّة إلى نشر الفوضى العارمة في المناطق الّتي يحتلّها أعضاء التّنظيم. ففي ليبيا، على سبيل المثال، عمد التنظيم الداعشيّ إلى التحكّم بالمجال الإعلاميّ الّذي بات الطريق الأوّل والأسهل لاختراق عقول المواطنين ونشر الرّعب والخوف في نفوسهم وبالتالي تسهيل تنفيذ العمليّات الإرهابيّة بحيث يصعب التنبّؤ بآفاق تطوّرها بمعزل عن السياق الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، التقني، الثقافي، الفكري والروحي.

لقد أثّر اجتياح داعش في المجال الإعلاميّ المحلي والدولي، ولا سيّما أنّ داعش أنتج مظاهر إعلامية جديدة، وابتكر قنوات وممارسات ومضامين إعلامية جديدة، تُسهم في زيادة درجة الفوضى بين اللّيبيين ما يجعلهم أكثر اقتناعًا بالانتساب إلى التّنظيم وتطبيق تعاليمه وأوامره تجنّبًا لأيّ اشتباكٍ مع العناصر قد يؤدّي إلى موتهم وهلاكهم.

اعتبرت الدراسات أنّ ظاهرة داعش الإعلامية، هي ظاهرة جدّ معقّدة، وسَمَت الإسلام بالصور السيّئة والتعاليم الكاذبة، وبات من الضروريّ جدًّا القضاء عليها وحماية المواطنين والبلاد من الشّر الداعشيّ اللامتناهي وبخاصةٍ أنّ “فلسفة داعش” امتدّت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبثّ العناصر إصدارات صوتية وألعابٍ إلكترونية، إضافة إلى إنتاج فيديوهات عالية التقنية، صادمة للعقل وللمنطق وللإنسانية تفوق العادة، تحمل في طيّاتها العديد من الرسائل والأهداف الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والجوار.

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