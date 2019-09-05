وصول 980 أسطوانة غاز طهي إلى مستودعات أجدابيا

وصل مساء اليوم الخميس شاحنتان محملتان بنحو 980 أسطوانة من غاز الطهي إلى المستودعات الرسمية في مدينة أجدابيا قادمتان من مدينة بنغازي.

وقال مسؤول محلي لـ«بوابة الوسط» إن الشاحنتين المحملتين بأسطوانات غاز الطهي تحمل كل منها 490 أسطوانة، منوها إلى أنه سيجري توزيعها بسعر خمسة دينارات للأسطوانة الواحدة على المواطنين.

وأوضح المصدر أن المستودعات الرسمية التي تسلمت أسطوانات غاز الطهي هي: مستودع الخليج الواقع جنوب شرق المدينة ومستودع البريقة الواقع على الطريق الشمالي السريع المقابل لمحطة وقود المقريف.

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