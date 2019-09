المتوسط

ناقش وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق طاهر الجهيني، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة برفقة نائبه الجديد للشؤون الانسانية يعقوب الحلو، أوجه التعاون القائم بين الوزارة والأمم المتحدة في ليبيا.

وبحث الجانبان خلال الزيارة التعارفية، مناقشة وطرح افكار جديدة للعام القادم.

The post وزير التخطيط يبحث مع سلامة أوجه التعاون مع الأمم المتحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية