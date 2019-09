المتوسط

ناقش وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس مع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ونائبه للشؤون الانسانية يعقوب الحلو تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال الزيارة البروتوكولية، إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

