منها السلطات التشريعية والقضائية .. الناظوري يهيب باتخاذ العقوبات ضد من يهين “العلم الحالي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهابت رئاسة الأركان العامة لقوات الجيش الوطني، بجميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لمعاقبة كل من أهان إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها .

وأوضحت رئاسة الأركان بحسب تعميم نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، أمس الأربعاء، أن التظاهر السلمي حق يكفله القانون، ويجب أن يمارس وفقا للمادة رقم 5 من القانون 65 لسنة 2012م، وهو ما يفرض على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثمان وأربعين ساعة.

وشدد التعميم، على ضرورة وضع القانون رقم 5 لسنة 2014م، بشأن تعديل المادة رقم 195 من قانون العقوبات الليبي موضع التطبيق والتنفيذ والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من يصدر عنه ما يشكل مساسا بـ”ثورة السابع عشر من فبراير”، ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية أحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها.

وأكدت رئاسة الأركان، أن هذه الحقوق يجب أن تباشر في إطار قانوني منظم وعلى جهات الاختصاص التقيد بما ورد في النصوص المذكورة سلفا واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يخالفها.

وبررت اللجوء لمثل هذه الإجراءات إلى لما تمر به بالبلاد من ظروف يستلزم معها اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على الأمن والنظام العام، وكذلك استنادا للقانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن إعلان حالة التعبئة والنفير العام.

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