خلال زيارة بروتوكولية.. سلامة يبحث مع سيالة الأوضاع الراهنة

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة رفقة نائبه الجديد للشؤون الانسانية يعقوب الحلو مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال “الزيارة البروتوكولية” بحث الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

كما التقى سلامة والحلو مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني طاهر الجهيني في زيارة تعارفية جرى خلالها مناقشة أوجه التعاون القائم بين الوزارة والأمم المتحدة في ليبيا وطرح أفكار جديدة للعام القادم.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

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