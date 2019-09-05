القطعاني يؤكد تحديد ساعة الصفر لاقتحام العاصمة

طرابلس-العنوان

أعلن آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، اليوم الخميس، أن “ساعة الصفر” لاقتحام العاصمة طرابلس حددت، مؤكدًا أن القوات المسلحة جاهزة للتنفيذ المباشر.

وأضاف القطعاني، أن جميع المحاور تلقت دعمًا كاملًا وحددت المهام، بعد أن وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها.

ووجه القطعاني، نداءً لأهالي المقاتلين في صفوف المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، بأن يرجعوا بأبنائهم إلى رشدهم، كما وجه نداءً أهالي وسكان طرابلس، بأن يلزموا بيوتهم خوفًا عليهم وحفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين.

وقال القطعاني: “نحن على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بالعاصمة وأننا نعلم ما يمارس ضد أهالي طرابلس من خطف وابتزاز”.

وأضاف، “أن أي جهة أو أشخاص يقدمون الدعم اللوجيستي ماديًا كان أو معنويًا لقوات الوفاق التي تقاتل القوات المسلحة مصيره كمصير أي قاتل، دمه مهدور وليس له حقوق بعلم الجميع”.

ودعا القطعاني، المقاتلين في صفوف المليشيات والذين لم يتورطوا بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة بتسليم أنفسهم والقبول بحكم القانون.

واستنفر القطعاني، جميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لـ “ساعة الصفر”.

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