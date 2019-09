المتوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أنها تواصل صيانة 19 مدرسة في 8 بلديات.

وأكدت اليونيسيف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل على صيانة 19 مدرسة وتجهيزها لاستقبال الطلبة والطالبات تأهباً للعام الدراسي الجديد.

وشددت اليونيسف على أن إعادة تأهيل المدارس وخلق بيئة تعليمية صحية وآمنة للأطفال يتم من خلال الدعم السخي المقدم من عدد من المؤسسات الدولية.

