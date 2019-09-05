السفير الأمريكي يلتقي عددًا من مسؤولي المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مايك هارفي، عددا من مسؤولي المجلس البلدية.

وخلال اللقاء – بحسب الصفحة الرسمية للسفارة في ليبيا – أشار نورلاند، إلى التزام بلاده بحل سياسي سلمي للصراع المستمر في ليبيا، معربًا عن شكره لمسؤولي المجالس البلدية لـ”تفانيهم في تحسين مجتمعاتهم”.

وأشاد بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، بهؤلاء المسؤولون، مبرزا أنهم تعلموا عن كثب التحديات التي يواجهها المسؤولون المنتخبون في كثير من الأحيان أثناء تقديمهم الخدمات الأساسية لناخبيهم في الوضع السياسي والصراع المعقد في ليبيا.

يشار إلى أن نورلاند، كان قد قال مخاطبًا الليبيين في رسالة نشرتها السفارة باللغة العربية، إن بلاده ستشارك بنشاط، في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال التفاوض والحل الوسط.

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