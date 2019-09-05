القطعاني: تم دعم المحاور وتحديد ساعة الصفر لتحرير العاصمة

أكد آمر اللواء 73 مشاة، اللواء علي القطعاني، دعم المحاور بالكامل، لافتا إلى أنه تم تحديد المهام، وساعة الصفر لتحرير العاصمة، بعد أن وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام، المشير خليفة حفتر، للحسم والتأمين.

وأعلن اللواء القطعاني الاستنفار لجميع مقاتلي القوات المسلحة، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر.

كما وجه القطعاني نداء إلى أهالي المغرر بهم، طالبهم فيه بإرجاع أبنائهم إلى رشدهم، لأنه لن يشفع لهم من أغراهم بالمال في سبيل المجهول، بحسب القطعاني.

وطالب القطعاني أهالي وسكان طرابلس بالتزام بيوتهم حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من العابثين ضعاف النفوس، مؤكدا على اليقين الكامل في الحاضنة التي يمتلكونها بطرابلس، محذرا الجهات والأشخاص الذين يقدمون الدعم اللوجستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين بأن مصيرهم كمصير أي قاتل، وأن دمهم مهدور وليس لهم حقوق.

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