اجتماع لتوفير الحماية اللازمة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية

ناقشت اللجنة المكلفة من حكومة الوفاق بتحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل، آليات توفير الحماية اللازمة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل وخطوط نقل الطاقة.

جاء ذلك في اجتماع، عقد صباح اليوم الخميس مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والحكم المحلي والشركة العامة للكهرباء، وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على إعداد خطة أمنية عاجلة بإشراف وكيل وزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالوزارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لحماية محطات إنتاج الطاقة ومحطات التحويل.

