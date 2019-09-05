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القطعاني: ساعة اقتحام العاصمة حُدِّدت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد آمر اللواء 73 مشاة، اللواء علي القطعاني، أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة قد حُدِّدت مُشيراً إلى جاهزية كامل القوات المُشاركة في العملية لتنفيذ تعليمات التحرك فور صدورها.

وشدد القطعاني على أن تحديد ساعة الصفر جاء عقب الانتهاء من إعداد خطة محكمة أشرف عليها القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر بنفسه.

ووجه آمر اللواء 73 مشاة رسالة إلى أهالي طرابلس، طالبهم فيها بالتزام بيوتهم وحفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، كما طالب أهالي الأشخاص المتورطين مع المجموعات المسلحة في القتال الدائر بإعادة أبنائهم إلى بيوتهم وتجنيبهم المزيد من القتال.

وأضاف القطعاني في كلمة لعناصر الجيش: “نستنفر جميع أبنائنا من مقاتلي الجيش الوطني أن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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