شركتا الواحة وبي اس ام تناقشان مشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل الفارغ

افتتح رئيس لجنة الادارة بشركة الواحة للنفط احمد عبد الله عمار اليوم الخميس، الاجتماع الذي عقد بين شركة الواحة وشركة (بي اس ام) المنفذة لمشروع تطوير حقل الفارغ المرحلة الثانية.

وأكد المجتمعون على مجموعة من النقاط كان من ابرزها التركيز على ضرورة استكمال المشروع في الوقت المخطط له ثم ترك النقاشات التفصيلية والفنية لباقي اعضاء اللجنة والحضور لمناقشة جملة من المسائل التقنية والتعاقدية العالقة في المشروع، حيث أكد الجميع على تذليل جميع الصعوبات التي تحول دون البدء في تشغيل حقل الفارغ المرحلة الثانية والذي سيساهم في رفع تزويدات الغاز.

