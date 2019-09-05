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نورلاند: الولايات المتحدة ملتزمة بالحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التزام الولايات المتحدة بالحل السياسي والسلمي للنزاع الدائر في ليبيا.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية على صفحتها على فيسبوك فإن تصريح نورلاند جاء خلال لقاء جمعه اليوم، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط، مايك هارفي مع من وصفوهم بالمسؤولين المنتخبين في البلديات في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن نورلاند اطلع عن كثب على التحديات التي يواجهها المسؤولون عن البلديات في كثير من الأحيان، أثناء تقديم الخدمات الأساسية إلى الناخبين، في ظل الوضع السياسي المعقد في ليبيا، الذي يتسم بالصراع، حيث تعهد نورلاند بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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