أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، أنه تم تنفيذ خمس طلعات جوية قتالية، استهدفت مواقع تابع للجيش بمنطقة العربان.

وأضاف قنونو، في بيان له اليوم الخميس، أنه ” تم استهداف مدرعتين تابعتين للجيش في منطقة العربان”.

