الحلو رفقة سلامة يلتقي مع مسؤولين بحكومة الوفاق في زيارات تعارفية

طرابلس-العنوان

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبه الجديد للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو عدة زيارات تعارفية للأخير مع رئيس حكومة الوفاق ووزير خارجيته ووزير التخطيط بالحكومة.

واستقبل فايز السراج اليوم الخميس سلامة والحلو في زيارة تعارفية بحثوا خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية العامة وسبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة.

والتقى سلامة والحلو مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، وتطرق النقاش، خلال الزيارة البروتوكولية، إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.

وفي ذات الإطار اجتمع سلامة والحلو مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق طاهر الجهيني، حيث جرت مناقشة أوجه التعاون القائم بين الوزارة والأمم المتحدة في ليبيا وطرح أفكار جديدة للعام القادم.

وفي 21 يونيو 2019 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين المسؤول الأممي يعقوب الحلو نائبًا لممثله الخاص في ليبيا، غسان سلامة، ومنسقا مقيما للأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في البلاد.

وخلف يعقوب الحلو، من السودان، الأيرلندية ماريا دو فالي ريبيرو.

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