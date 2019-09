باشاغا يبحث مع الانتربول الأهمية الاستراتيجية لليبيا في مسائل التعاون الأمني

المتوسط:

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا اليوم الخميس بزيارة إلى المقر الرئيسي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بمدينة ليون الفرنسية، وكان في استقباله الأمين العام “يورغن شتوك ” وعدداً من المسئولين بالمنظمة .

وأوضح باشاغا، أن ليبيا ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية ومن خلال المكتب المركزي الوطني بطرابلس يضطلعان بدور حاسم في محاربة الإجرام والجريمة المنظمة بجميع صوره وأشكاله مما يحقق مصلحة التعاون الدولي في هذا الشأن .

وتم خلال الاجتماع التطرق لمناقشة وبحث الأهمية الاستراتيجية البالغة لدولة ليبيا في مسائل التعاون الشرطي الدولي والتي يغلب عليها طابع القانون العام، كما أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق على تعويل وزارة الداخلية على دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الانتربول” في مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من ِشأنها تعكير صفو العلاقات الودية والمصالح المشتركة بين الدول.

وضمن زيارة وزير الداخلية للإنتربول، قام بجولة داخل إدارات وأقسام المنظمة للاطلاع على نظام عملها الدقيق المتسم بالمهنية والتقنية العالية من أجل الحد من الجريمة والحفاظ على أمن العالم .

وأعرب مدير عام المنظمة عن استعداد المنظمة لتقديم المساعدة التقنية والوسائل والبرامج التدريبية لدولة ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتقنية البارومترية بالنسبة لمنظومة الجوازات والجنسية والهوية والشخصية ، كما أكد أن المنظمة مستعدة لإمكانية تقديم المساعدة التقنية في مسائل الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من سلبيات أرهقت الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وأكد وزير الداخلية أن البرامج التدريبية والرفع من كفاءة منتسبي الوزارة وكافة أجهزتها المختلفة يأتي ضمن أولوياتنا الحالية منذ أن تولينا إدارتها وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع علمياً وتقنياً.

