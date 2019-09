السعيدي : دعم ” الوفاق” للميليشيات المسلحة سبب صدامها مع مصر

المتوسط:

أكد عضو مجلس النوّاب الليبيّ علي السعيدي أن “الصدام بين مصر وحكومة الوفاق الوطني، هو بعدما أغلقت القاهرة باب التواصل مع تلك الحكومة، وذلك لدعمها الميليشيات المسلّحة”.

وأضاف السعيدي، في تصريحات لصحيفة “المونتيور” الأمريكية، أنّ “القاهرة رفضت التواصل أو تبادل الزيارات مع حكومة الوفاق الوطنيّ بعد معركة طرابلس، وذلك لأنّ تلك الحكومة تركت تركيا تتحكّم في قراراتها وتشعل نيران القتال، فبدلاً من أن تتعاون مع الجيش الوطنيّ الليبيّ من أجل الخلاص من الميليشيات، اختارت الصدام معه ومع من يدعمه”.

وعن مستقبل العلاقة بين مصر وحكومة الوفاق الوطنيّ، قال السعيدي إنّ “العلاقة ستظلّ في حالة صدام وانعدام تواصل، لكن لن تصل إلى المقاطعة، لأنّ مصر جزء من المجتمع الدوليّ الذي يعترف بحكومة الوفاق الوطنيّ”.

