افتتاح مكتبة كلية التربية بجامعة سرت

افتتح رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب المكتبة العلمية بكلية التربية بعد إعادة تنظيمها وتصنيف الكتب وفق الطرق الحديثة لتصنيف المكتبات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المكتبة التي جرى افتتاحها أمس الأربعاء، تضم عدد من الكتب في مختلف التخصصات العلمية وفق الأقسام العلمية بالكلية، حيث بلغ عدد العناوين فيها حوالي خمسة آلاف عنوان وتعتبر من بين أكبر المكتبات الفرعية بالجامعة‎وتقدم المكتبة خدماتها للطلاب بإعارة الكتب أو الاطلاع عليها من أجل زيادة التحصيل العلمي لدى طلاب الكلية في مختلف مستوياتهم الدراسية.

في كلمة بالمناسبة أكد رئيس الجامعة أن الاهتمام بالمكتبات الفرعية في الكليات أصبح هدف من أهداف

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