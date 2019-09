“داخلية الوفاق” تبحث مهام والعراقيل التي تواجه مركز التوثيق

المتوسط

ناقش مـدير عـام مـركز الـتوثيق والـمعلومات بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عـقيد “الـبشير بـالنور سـليمان” اخـتصاصات ومـهام الـمركز والـعراقيل الـتي تـواجه سـير الـعمل بـمنظومة الـمعلومات، وإيـجاد الـحلول لـها.

وأكد سليمان خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، مع مدراء وأعـضاء الإدارات بـالمركز، عـلى ضـرورة الـتقيد بـالـضبط والـربط والـعمل بـروح الـفريق والـفكر الـواحد، لإنـجاح سـير الـعمل بـالتمركز.

