غرفة عمليات الكرامة: تدمير مخازن ذخيرة للميليشيات قرب ترهونة

ترهونة 05 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت غرفة عمليات الكرامة الخميس، أن قوات سلاح الجو دمرت مخازن الذخيرة التي أعدتها الميليشيات على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة.

وقال المركز الإعلامي للغرفة – في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن النيران لا زالت مشتعلة منذ استهداف هذه المخازن، التي أُعدت لتكون مصدر استراتيجي لأي قوة من الميليشيات”.

وأكد المركز الإعلامي أن ضربات نسور الجو، كانت دقيقة والمعلومة صحيحة، وأن القوات المسلحة انتظرت حتى تم استكمال تعبئة هذا المخزن، ومن ثم القيام بالضرب في الوقت المناسب. (وال – ترهونة) س م/ ر ت

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