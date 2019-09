حفتر يناقش أوضاع الجنوب مع أعيان قبيلة أولاد سليمان

المتوسط

ناقش القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مع وفد من حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة أولاد سليمان أوضاع المنطقة الجنوبية والوسطى واحتياجاتهم.

وأكد الوفد على دعمهم لدور الجيش في تطهيرها لأرض الوطن من أشكال التطرف والإرهاب، وجهودهم في مجابهة العصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وذلك بحسب ما جاء في بيان الجيش.

