سفير مصر السابق لدى ليبيا: توتر العلاقات بين القاهرة و ” الوفاق” بسبب تركيا

أكد سفير مصر السابق لدى ليبيا ومساعد وزير الخارجيّة الأسبق للشؤون العربيّة هاني خلاف أنّ “إعلان تركيا إرسال الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطنيّ للقتال ضدّ الجيش الوطنيّ الليبيّ تسبّب في توتّر العلاقات بين حكومة الوفاق الوطنيّ ومصر”.

وأكمل خلاف، في تصريحات له لصحيفة “المونتيور الأمريكية ” أنّه “على مصر التواصل مع حكومة الوفاق الوطنيّ حتّى تتواصل مع الأطراف الليبيّة كافّة، لكن أيضاً على حكومة الوفاق الوطنيّ إثبات حسن النوايا والتخلّي عن دعم الميليشيات المسلّحة المتطرّفة، لأنّ القاهرة ترفض تماماً وجود ميليشيات في دولة عربيّة شقيقة”.

