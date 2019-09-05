حفتر يلتقي وفدا من مشائخ قبيلة أولاد سليمان

استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وفداً من حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة أولاد سليمان.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة أن الوفد جدد خلال اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة التأكيد على دعم قبائل أولاد سليمان بالمناطق الجنوبية والوسطى للقيادة العامة، مُثنيين على دور القوات المسلحة في تطهيرها لأرض ليبيا من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي، ومجابهتها للعصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وصد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن ليبيا.

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