‏‎وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يزور الأردن لحضور تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية

عمان 05 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الخميس، اجتماعًا مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية.

هذا ناقش معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده في العاصمة الأردنية عمان، بحضور رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي سالم الفرجاني، ومدير العلاقات العامة بالوزارة الأستاذ عبد الله البراني، آلية سيّر تنفيذ الدورات التدريبية القائمة، وتخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ الليبي من أطباء وسائقين ومسعفين.

وأكد معالي الوزير خلال اجتماعه مع القائمين على كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، أن خطة وزارة الصحة في مجال التدريب بالداخل والخارج، بالتعاون والشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية.

وأضاف معالي الوزير: “ستُساهم في نشر التوعية بالإسعافات الأولية، عبر توعية أفراد المجتمع، إلى جانب العاملين في المجال الطبي، بما يساعد على تقليل التداعيات الصحية المفاجئة، التي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية وبأي مكان، وذلك وفقًا لتوصيات وقرارات رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة”.

وأشار معالي الوزير إلى أن مشاركته اليوم والوفد المرافق له، في تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية التي يشهدها العاملين بجهاز الإسعاف الليبي بالمملكة الأردنية، تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للعام الحالي.

وتابع معالي الوزير : “كذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يُفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي”.

ونوه معالي الوزير لجهود رجال جهاز الإسعاف بمختلف ربوع البلاد، الذين دائمًا في الموعد في خدمة البلاد والعباد.

وجدير بالذكر، إن خريجين الدفعة الثانية كانوا قد تلقوا تدريبات مكثفة بالأكاديمية في عدة تخصصات، أهمها الإسعافات الأولية في أنقاض جرحى الحرب والإنعاش القلبي، كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة، ولأنهم عرضة الحالات لحوادث السقوط والاختناق، إلى جانب عدة تمارين عملية على كيفية إيقاف النزيف والتعامل مع الكسور.

يُشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة، كانت قد أصدرت قرار رقم (140) لسنة 2018، بتخصيص مبلغ مليون و500 ألف دينار ليبي للجهاز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للنظم واللوائح السارية. (وال- عمان) ر ت

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