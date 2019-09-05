مركزي تاجوراء يصدر هذه التوجيهات بشأن العمل الأمني

عقد رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء مقدم عبدالحكيم صالح اجتماعا برؤسـاء الوحدات الأمنية بالفرع وذلك لمتابعة سير العمل الأمني داخلها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن رئيس الفرع شدد خلال الاجتماع على ضرورة الضبط والربط ورفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب الأمني، وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه والمحافظة على الأمن والاستقرار، وعلى الممتلكات العامة والخاصة وحماية مؤسسات الدولة وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ومنع لأي خروقات أمنية.

أشارت الوزارة إلى أن الوحدات الأمنية التي جرى الاجتماع برؤسائها تقوم بتأمين الطريق الساحلي من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية القربوللي قصر خيار والتمركز في كل الإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتفعيل الدوريات والتمركزات الأمنية والمجاهرة بالأمن على مدار الساعة.

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