المتوسط

كشف رئيس جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر إبراهيم عشماوي عن إقامة منطقة لوجستية كبري على مساحة 1000 فدان تضم 10 مناطق تجارية وجسدية متنوعة في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، وذلك بهدف المساهمة في إعمار ليبيا.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ المنطقة خلال الفترة المقبلة، كما يستهدف إقامة 54 منطقة لوجستية وتجارية في 27 محافظة.

وقال عشماوي إنه مستهدف وضع حجر أساس للمنطقة اللوجستية في محافظة الشرقية يوم 9 سبتمبر والموافق العيد القومي للمحافظة.

The post مصر تستعد لإقامة منطقة لوجستية في مطروح للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية