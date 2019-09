افتتاح المكتبة العلمية بجامعة سرت

المتوسط

افتتحت جامعة سرت أمس الأربعاء، المكتبة العلمية بكلية التربية بعد إعادة تنظيمها وتصنيف الكتب وفق الطرق الحديثة لتصنيف المكتبات .

حضر الافتتاح رئيس الجامعة ( د. احمد المحجوب )والكاتب العام ومدير إدارة المكتبات والمطبوعات بالجامعة والمسجل العام وعميد كلية التربية .

وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك أن المكتبة تضم عدد من الكتب في مختلف التخصصات العلمية وفق الأقسام العلمية بالكلية ، حيث بلغ عدد العناوين فيها حوالي خمسة آلاف عنوان وتعتبر من بين أكبر المكتبات الفرعية بالجامعة.

كما وتقدم المكتبة خدماتها لطلاب العلم بإعارة الكتب أو الاطلاع عليها من أجل زيادة التحصيل العلمي لدى طلاب الكلية في مختلف مستوياتهم الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة أن الاهتمام بالمكتبات الفرعية في الكليات أصبح هدف من أهداف إدارة الجامعة من أجل تسهيل وصول الطلاب للمراجع العلمية لمساعدتهم في استكمال متطلباتهم الدراسية.

