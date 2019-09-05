الدينار يسجل ارتفاعا طفيفا أمام الدولار واليورو

انخفض سعر صرف الدولار واليورو أمام الدينار اليوم الخميس، بالسوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بـ4.23 دنانير بعد ما تم تداوله أمس بـ4.24 دنانير، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر بمقدار قرش واحد ليتم تداوله بـ4.65 دنانير.

من جهته ارتفع الذهب عيار 18 كسر بمقدار دينارين ليتم بيع الغرام الواحد منه بـ157 دينارا.

كما ارتفعت الليرة التركية بمقدار قرش واحد وتم تداولها عند 74 قرشا لليرة، أما الجنيه المصري فقد بيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا، وصعد من جديد بعد انخفاض مؤقت مساء يوم أمس، أما الدينار التونسي فقد استقر سعره عند الحدود الليبية التونسية مسجلا 1.46 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية