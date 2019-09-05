“المؤقتة” تحظر استيراد السيارات المصنعة قبل 2010

قررت الحكومة المؤقتة، الخميس، حظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010، بناء على مقترح تقدم به وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

جاء ذلك ضمن جملة من القرارات اتخذتها “المؤقتة” خلال جلسة برئاسة عبدالله الثني، منها اعتماد مقترح يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات وكافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين للقرار.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مقترح وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة ببلدية توكرة على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مع إعادة تسمية جامعة الزيتونة بطرابلس بمسماها القديم “جامعة ناصر”

كما قررت “المؤقتة” اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما وافقت على اعتماد مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري، ومنحت مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين لوزارة العمل والتأهيل، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل والتأهيل وعضوية القطاعات لتتولى إعادة تنسيب عدد من العمالة الزائدة لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر .

ومنحت الحكومة المؤقتة لوزارة الحكم المحلي الإذن بالتواصل مع شركة “مات غروب” المتخصصة في معالجة القمامة لغرض التباحث حول الاستفادة من القمامة وتحويلها إلى طاقة حيوية، واعتمدت قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الزراعي.

ووافقت على اعتماد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، كما قرر المجلس إحالة مقترح تعديل القانون رقم (54) لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية إلى مجلس النواب للاعتماد.

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