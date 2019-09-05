حفتر يلتقي وفداً من أعيان ومشايخ “أولاد سليمان”

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مقر القيادة العامة بالرجمة، وفداً من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان.

ووفق مكتب الإعلام بالقيادة العامة، فقد جددت قبائل أولاد سليمان بالمناطق الجنوبية والوسطى دعمها للجيش الوطني، وأثنت على دوره في “تطهير أرض الوطن من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي، ومجابهة العصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وصد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد”.

وكان المشير حفتر استقبل أواخر الشهر المنصرم وفداً من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف، وقد أكدوا دعم منطقة الشويرف التام للقيادة العامة وحربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة.

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