هيأة الأوقاف في الحكومة المؤقتة تُطالب خطباء المساجد التركيز على المسائل التي تمس حياة المواطن من الناحية الشرعية

البيضاء 05 سبتمبر 2019 (وال)- طالب معالي رئيس الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية المؤقتة الخميس، خطباء المساجد بالتركيز في خطب الجمعة المسائل التي تمس حياة المواطن من الناحية الشرعية.

ودعا الأستاذ عمر سعد عبد الله الحداد – في خطاب تعميم لمديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – خطباء المساجد الابتعاد عن طرح المسائل الجدلية والخلافية على المنابر، وذلك لأن الأخيرة محلها دروس الوعظ والندوات والمحاضرات.

وأوضح الحداد أن من أهم المواضيع التي تُطرح في خطب الجمعة هي :

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