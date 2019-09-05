مصدر لـ218: تشغيل البئر 1 بحقل أبو الطفل

أكد مهندس يعمل في حقل أبو الطفل لقناة “218”، الخميس، إعادة التشغيل بالحقل المتوقف منذ سنوات.

وقال المهندس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن البئر رقم 1 دخلت على خط الإنتاج بقدرة 2800 ألف برميل يوميا، و15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الإنتاج الإجمالي لحقل أبو الطفل 70 ألف برميل يوميا.

يشار إلى أن هذه البئر متوقفة منذ عدة سنوات، وتمّت صيانتها من قبل الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار ومهندسي قسم الإنتاج والصيانة بحقل أبو الطفل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية