القائد العام يستقبل وفدًا من حكماء وأعيان قبيلة أولاد سليمان

الرجمة 05 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، وفدًا من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان.

وأكد وفد حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان، خلال لقاء القائد العام بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، الدعم الكامل من قبيلة أولاد سليمان بالمناطق الجنوبية والوسطى للقيادة العامة والقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وأشاد وفد حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان بجهود القائد العام والقيادة العامة والقوات المسلحة في تطهير كافة البلاد من أشكال التطرف والإرهاب، وحاملي الفكر الظلامي، ومحاربة العصابات الإجرامية ودواعش المال العام، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وخيراته. (وال- الرجمة) س م/ ر ت

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