إحالة كل المختنقات التي تواجه بلدية طبرق إلى رئاسة الوزراء لحلها

أخبار ليبيا24- ختص

أكد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس ومدير الإدارة القانونية صلاح ماضي على إحالتهم كل المختنقات التي تواجه بلدية طبرق إلى رئاسة الوزراء لحلها.

وشدد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير الإدارة القانونية على متابعة المشاريع المتعثرة ببلدية طبرق ومحاولة تذليل الصعاب المالية والإدارية التي تعترض تنفيذها.

وناقش فريطيس وماضي عقب وصولهم إلى بلدية طبرق في مقر المجلس التسسيبري للبلدية بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي المشكلة الرئيسية التي تعترض المدينة وهي نقص المياه.

واستعرض الحضور في الاجتماع أمس الأربعاء الأعطال المستمرة لمحطة التحلية المصدر الوحيد للمياه وحاجتها لعمرة جسيمة عاجلة.

وبحث الحضور أيضًا محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة المرصص والإسراع بالعقد حتى تنفذ هذه المحطة والتي ستكون حل جذري لنقص المياه الذي تعاني منه بلدية طبرق.

وأكد المجلس التسييري لبلدية طبرق على متابعة أعمال شركة المياه والصرف الصحي وماتعانيه من مشاكل.

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