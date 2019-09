التمهيد لبدء دورات تدريبية بمركز تدريب بلدية زليتن

قام مساء اليوم الخميس فريق من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية مكون من: عضو الأمانة “أنور شلوف” وأحد مسئولي قسم التدريب بالأمانة “خليفة ضو” بزيارة إلى مقر بلدية زليتن ومركز التدريب الخاص بها، لبحث إمكانية إجراء دورات تدريبية لموظفي البلدية والبلديات المجاورة لها ضمن خطة التدريب العام التي شرعت الأمانة في تنفيذها للعام 2019 تحت شعار “تعزيز القدرات المحلية .. خطوة على الطريق”.

واجتمع فريق الأمانة داخل بلدية زليتن مع كل من: وكيل ديوان البلدية “م عمر البربار”، ومدير مركز التدريب بالبلدية “قيس انديشة”

وبعد جولة قام بها فريق الأمانة داخل مقر البلدية ومركز التدريب، أبدى الفريق أمتنانه من حفاوة الاستقبال، وإعجابه الشديد بمقر البلدية ومركز التدريب والتنظيم الإداري بالبلدية، معتبرين مقر بلدية زليتن إحدى المقرات النموذجية للبلديات.

